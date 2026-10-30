رودجرز: أحب الفوز في الرياض.. ولاعبو القادسية ليسوا روبوتات

تغنّى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، بأداء لاعبيه في مباراتهم مع الرياض، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى ارتفاع الجودة بعد تحسّن تمركزهم وتقارب خطوطهم خلال الشوط الثاني، فيما شدد على معاناتهم من ضغط الجدول وقلة أيام الاستشفاء، رغم النتائج الإيجابية التي أحرزوها.

وبعد الانتصار على الرياض بسداسية نظيفة، قال المدرب في مؤتمر صحافي: «النتيجة والأداء كانا ممتازين، وأعجبني ما قدمه الرياض في الشوط الأول، فقد غيّر النظام الفني والخطة، ومدربه قدم عملًا رائعًا». وأوضح أن القادسية سجل هدفين في الشوط الأول، لكنه كان بحاجة إلى اجتهاد أكبر، قبل معالجة بعض التفاصيل بين الشوطين.

وأضاف: «تحدثنا عن ضرورة تقارب الخطوط أكثر وتحسين التمركز»، مشيرًا إلى تحسن الضغط العكسي في الشوط الثاني، مع استحواذ أكبر على الكرة وإظهار جودة الفريق، وأبان أن لاعبيه باتوا أسرع وأكثر مباشرة بعد الاستراحة.

وأبدى مدرب القادسية سعادته بمشاركة عدد من اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى دخول عبد الملك الجابر والفرنسي محمدو سنجاري، وتسجيله هدفًا، وقال: «سعيد بمشاركة لاعبين لم يظهروا كثيرًا. الجابر شارك وكان مرتاحًا، وسنجاري سجل، وهما يعملان بجد، وأسعدني استغلالهما هذه الفرصة».

وفي رده على سؤال «الرياضية» بشأن تحقيقه ستة انتصارات متتالية في الرياض منذ قدومه، أقر رودجرز بأنه لم يكن يعرف بهذا الرقم، مؤكدًا إعجابه بالعاصمة السعودية ورغبة فريقه في تقديم كرة قدم مميزة على أرضها.

وتابع: «لم أكن أعرف أننا حققنا ستة انتصارات متتالية. تعجبني مدينة الرياض، ونرغب في اللعب هنا وتقديم كرة قدم ممتازة». وزاد: «نحاول وضع القادسية على خريطة الكرة السعودية، وعندما تأتي إلى الرياض لمواجهة أندية كبيرة، وتفوز بالمباريات وتقدم أداء رائعًا، فهذا يجعلني سعيدًا للغاية».

وتحدث رودجرز عن هوية فريقه منذ وصوله في ديسمبر الماضي، لافتًا إلى إظهاره قوة هجومية، مع رغبة واضحة في تجنب استقبال الأهداف. وأكمل: «أحيانًا نحتاج إلى الحظ، لكن الجوع والرغبة واضحان في الطريقة التي نرغب بها».

وعلى الرغم من سلسلة الانتصارات، لفت المدرب إلى صعوبة الجدول الزمني للمباريات، مشيرًا إلى امتلاك القادسية أقل عدد من أيام الاستشفاء مقارنة بالفرق الكبرى. وقال: «هذا الأمر يصنع فارقًا بدنيًا كبيرًا، خصوصًا عندما تلعب الجمعة ثم الإثنين ثم الخميس».

وأشار إلى تأثير الرطوبة المرتفعة في الخبر على اللاعبين، مؤكدًا أنها تستنزف طاقتهم، لكنه وصف ما قدموه بدنيًا منذ بداية الموسم «بالأمر الخيالي». وأضاف: «اللاعبون ليسوا روبوتات، بل بشر يشعرون بالإعياء».

وتوقع رودجرز تحسن أداء القادسية مع اعتدال الأجواء وعودة عدد من المصابين، مبديًا رضاه عن نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك مركزه في «روشن». وأكد ثقته بقدرة لاعبيه على تقديم مستويات أفضل مع تقدم الموسم وتحسن الظروف البدنية.