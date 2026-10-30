بوستيكوجلو: شخصية الحمدان رائعة.. والناس لا يعرفون الخيبري

تعهد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بالسعي إلى مواصلة الانتصارات، بعد تحقيق خمسة متتالية منها، أحدثها أمام الخلود، مساء الخميس في الرياض، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح بوستيكوجلو، خلال مؤتمر صحافي عقب صافرة النهاية: «بدأنا بشكل خاطئ، لكننا سرعان ما عدّلنا أخطاءنا، والأهم أننا حققنا الفوز».

ونوَّه بتقديم لاعبيه مستويات متميزة، وخصَّ بالذكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، والمهاجم عبد الله الحمدان، وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط. وقال عن الأخير: «يؤدي أدوارًا كبيرة لا يعرفها الناس، وهو لاعب منضبط في الحصص التدريبية»، فيما وصف الحمدان بأنه «لاعب صاحب شخصية رائعة وروح عالية».

وفاز النصر 5-3 على ضيفه الخلود، وأحرز رونالدو 3 أهداف «هاتريك»، وصنع مواطنه جواو فيليش أربعة أهداف.

وعلّق الأسترالي: «رونالدو، الكبير في العمر، سجّل هاتريك، اللاعبون قدموا مستويات كبيرة، وروحهم كانت عالية، سنواجه الخلود ثلاث مراتٍ أخرى الموسم الجاري، وفي كل مرة سنكون مختلفين».

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن كيفية الحفاظ على زخم الانتصارات، ردّ المدرب: «بدأنا الموسم جيدًا، وبعد ذلك طرأت ظروف أدت إلى تراجعنا، والآن نعود من جديد، وسنحافظ على الانتصارات».

والفوز أمام الخلود هو الخامس على التوالي لحامل لقب الدوري. ويلتقي الفريقان ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ونصف نهائي كأس السوبر السعودي، والدور الثاني من «روشن».