دولاك: لست غاضبًا ولن أتكلم

ظهر البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، محبطًا عقب الخسارة بسداسية نظيفة أمام القادسية، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، واكتفى بإجابات مقتضبة خلال المؤتمر الصحافي، مشككًا في قدرة لاعبيه على التحسن دفاعيًا.

وقال دولاك خلال المؤتمر: «لا أستطيع التحدث، ولو رغبت في ذلك، لن أستطيع»، قبل أن يرد على سؤال بشأن ضعف المنظومة الدفاعية قائلًا: «لا أعلم ما إذا كنا سنتحسن دفاعيًا».

وعن انهيار فريقه خلال الشوط الثاني الذي شهد تلقيه أربعة من الأهداف الستة، أجاب المدرب: «ما الذي تغير في الشوط الثاني؟ لا شيء»، فيما اكتفى بالقول «لست غاضبًا» في رد على استفسار بشأن الحالة التي بدا عليها خلال المؤتمر.

وبعدما تلقَّى خسارته الخامسة، توقف رصيد الرياض عند 12 نقطةً من ثلاثة انتصاراتٍ وثلاثة تعادلاتٍ، ويقف حاليًّا في المركز الـ 11.