باكينجهام: هاجمناهم بشجاعة.. وفقدنا التركيز بعد الـ 60

عدَّ الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، قلَّة الخبرة أحد أسباب الخسارة 3ـ5 من النصر، الخميس في الرياض، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح خلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة: «عندما بدأ الشوط الثاني كنا لا نزال متماسكين، لكننا فقدنا التركيز عقب الدقيقة 60، وبشكلٍ عامٍّ كنَّا شجعانًا وهاجمنا النصر».

وفيما نوَّه بخبرة لاعبي «الأصفر»، لفت الإنجليزي إلى صِغَر أعمار لاعبيه.

وأجاب ردًّا على سؤالٍ من «الرياضية»: «فريقنا صاحب أقل معدل أعمارٍ في الدوري، ولاعبونا البدلاء خبرتهم قليلة، لكنَّ مستقبلهم واعدٌ».

ورأى أن فريقه تأثَّر سلبًا بخروج قائده المدافع السورينامي شاكيل بيناس في تبديلٍ اضطراري بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

وتجمَّد رصيد الخلود، عاشر الترتيب، عند 12 نقطةً بعدما خسِر للمرة الخامسة على التوالي على صعيد الدوري.

وانتهى الشوط الأول من المواجهة مع النصر بالتعادل 2ـ2، واستقبل الفريق ثلاثة أهدافٍ خلال الشوط الثاني، وأحرز هدفًا متأخرًا من ركلة جزاء.