ماك أليستر يدخل خطط مورينيو

وضع نادي ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم على رأس أولوياته التعاقدية بعد التقارير الأخيرة حول عدم منحه عرضًا لتمديد عقده الذي ينتهي في 2028.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» الألمانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الريال يؤيد بشكل خاص الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022.

وانضم نجم بوكا جونيور الأرجنتيني السابق إلى ليفربول في صيف 2023 من برايتون ولعب 163 مباراة مع فريقه في كل المسابقات وسجل 23 هدفًا وصنع 21.

وفي الموسم الجاري شارك اللاعب في 13 مباراة وسجل أربعة وصنع هدفًا. ولعب كل المباريات الثمانية في الدوري الممتاز، سته منها أساسيًا.

ومن المرجح أن يشهد ليفربول رحيل بعض الأسماء الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، إذ يقترب كل من القائد وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون من نهاية عقديهما، مع تكهنات بأسماء أخرى قد يتم بيع عقودها. وهناك أيضًا تكهنات بأن بعض لاعبي ليفربول قد يتم بيعهم.

وأوضحت الشبكة الألمانية أن اللاعب الأرجنتيني «27 عامًا» قد يصبح نقطة محورية في عملية إعادة بناء خط وسط ريال مدريد، نظرًا لقوته وقدرته على التدخلات، خاصة وأن اقتراب نهاية عقده قد يسهل من عملية وصوله، إلا في حال غير ليفربول رأيه وتمسك به وهو احتمال قد يحدث بحسب بعض المصادر التي ذكرت أن عرضًا بشروط جديدة سيقدم لللاعب.