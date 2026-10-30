«جينيرالي».. مسرح قطبي ميلان الجديد.. والافتتاح في 2031

اتفق ناديا ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين على تسمية ملعبهما الجديد الواقع في سان سيرو باسم شركة التأمين«جينيرالي»، وذلك قبل 48 ساعة من ديربي المدينة في الدوري.

ووقّع الناديان الخميس اتفاقية حقوق التسمية ذلك خلال مؤتمر صحافي في قلعة سفورزيسكو بميلانو، حيث جرى الإعلان عن الموعد المحدد للافتتاح وهو موسم 2031-2032.

ويتشارك الناديان حاليًا ملعب سان سيرو الذي افتتح عام 1920، وشهد عدة تحديثات آخرها موسم 2025-2026، لتصل سعته الإجمالية إلى 75 ألف مقعد.

ويأتي تصميم الملعب الجديد، الذي يتسع لـ 71.5 ألف مقعد على شكل بيضاوي، قائم على منصة مرتفعة. أما واجهته الخارجية فستكون مائلة، وسيُعرض عليها اسم شركة التأمين الإيطالية بشكل بارز.

وبحسب بيان مشترك للناديين الخميس، سيكون العنصر الأكثر جاذبية بصريًا هو واجهته الخارجية، بخطوطها المتموجة التي تنحدر نزولًا على طول جانبي الملعب ثم ترتفع باتجاه المدرجين، حيث يصل ارتفاع أعلى نقطة إلى أكثر من 60 مترًا.

وسيضم السقف 27 ألف متر مربع من الألواح الكهروضوئية، مما يجعله مكتفيًا ذاتيًا من الطاقة الكهربائية. وبفضل عزله الصوتي، لا يمكن للأصوات أن تتسرب إلا من الأعلى، ما سيضمن ذلك تأثيرًا قويًا وسط الجماهير.

وستكون مدرجات الملعب مائلة بزاوية 37 درجة، مما يوفر تأثيرًا بصريًا مشابهًا لتأثير ملعب «سان سيرو» الحالي أو «الجدار الأصفر» الشهير في ملعب دورتموند الألماني.

وأوضح البيان أن المشروع سينتقل الآن إلى المراحل التالية من التصميم والتخطيط، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في 2028، على أن تكون المباراة الأولى المستهدفة في موسم 2031-2032، رهنًا بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.