رايندرز يتعلم لغة الهاتريك

اختبر الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط فريق القادسية الأول لكرة القدم، شعور تسجيل «هاتريك» للمرة الأولى خلال مسيرته الاحترافية، بعدما هزّ شباك الرياض ثلاث مرات في المباراة التي جرت الخميس ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وأحرز اللاعب الذي انضم إلى القادسية عبر نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، 3 أهداف أمام الرياض في الدقائق 18 و56 و89، وأنهى فريقه المباراة منتصرًا 6ـ0.

ويرصد موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني سجلًّا لرايندرز خاليًا من «الهاتريك» قبل قدومه إلى الفريق الشرقاوي.

وحسب الموقع، أحرز اللاعب 5 ثنائيات من قبل، إحداها أمام الأهلي في سادس جولات النسخة الجارية من الدوري، فيما وقّع على ثلاثية للمرة الأولى.

ويُسجل له الموقع ثلاثية سابقة أثناء تمثيله فريق ألكمار الهولندي تحت 21 عامًا في 2019، بينما لم يستطع تكرارها مع فئة الكبار إلا أمام الرياض.

وعزز لاعب الوسط أرقامه التهديفية مع «بنو قادس»، بعدما أحرز 3 أهداف وصنع رابعًا في لقاء الفريق مع الرياض.

وارتفع عدد أهدافه مع الفريق إلى تسعة، إضافة إلى ثلاث تمريرات حاسمة، بإجمالي 12 مساهمة تهديفية.

ويقترب رايندرز من الوصول إلى معدّل مساهمة تهديفية لكل مباراة بقميص القادسية، الذي خاض معه 10 مباريات في «روشن» و3 في دوري أبطال آسيا للنخبة.