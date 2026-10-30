عاصفة قدساوية

أمطر فريق القادسية الأول لكرة القدم مرمى منافسه الرياض بستة أهداف خلال مباراتهما، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، وغادر الملعب منتصرا 6ـ0 وأضاف 3 نقاط جديدة إلى رصيده تصوير: مشعل القدير