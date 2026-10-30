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عاصفة قدساوية
2026.10.30 | 01:01 am
أمطر فريق القادسية الأول لكرة القدم مرمى منافسه الرياض بستة أهداف خلال مباراتهما، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، وغادر الملعب منتصرا 6ـ0 وأضاف 3 نقاط جديدة إلى رصيده تصوير: مشعل القدير
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دوري روشن السعودي
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