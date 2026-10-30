الرئيسية / الصورة .. قصة

عاصفة قدساوية

2026.10.30 | 01:01 am
أمطر فريق القادسية الأول لكرة القدم مرمى منافسه الرياض بستة أهداف خلال مباراتهما، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، وغادر الملعب منتصرا 6ـ0 وأضاف 3 نقاط جديدة إلى رصيده تصوير: مشعل القدير
عاصفة قدساوية

عاصفة قدساوية

عاصفة قدساوية

عاصفة قدساوية

عاصفة قدساوية

عاصفة قدساوية

عاصفة قدساوية

اقرأ أكثر عن: القادسية الرياض دوري روشن السعودي