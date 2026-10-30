بعد غياب 908 أيام.. «الهاتريك» يقتحم سجلّات رونالدو

استعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ذاكرة الثلاثيات «الهاتريك»، مساء الخميس في الرياض، بعد انقطاعٍ لنحو عامين ونصف العام.

وأحرز رونالدو ثلاثة أهداف خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد الخلود، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، مُسهِمًا في الفوز 5-3، على أرضية ملعب «الأول بارك».

وهذا أول «هاتريك» للنجم العالمي الكبير منذ فعلها أمام الوحدة، قبل 908 أيام «عامان و5 أشهر و25 يومًا».

وفي 4 مايو 2024، اكتسح النصر ضيفه الوحدة 6-0، على «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ 30 من موسم 2023- 2024.

وتحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، أحرز رونالدو الأهداف الأول والثاني والخامس، في الدقائق 5 و12 و52 من تلك المباراة.

بعدها، غاب «الهاتريك» عن لائحة أهداف «الدون» العامرة، حتى أعاده إليها لقاءُ الخلود.

ومنذ انضمامه إلى النصر، مطلع عام 2023، أحرز النجم الكبير «الهاتريك»، أو «السوبر هاتريك»، سبع مرات، كُلُّها على صعيد منافسات «روشن».