بيراميدز يسجل الانتصار الثامن تواليا

وسع فريق بيراميدز المصري الأول لكرة القدم الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط بعد فوزه الخميس 2-1 على ضيفه وادي دجلة مسجلًا الانتصار الثامن تواليًا في الدوري المصري الممتاز.

وفي وقت سابق الخميس، سجل لاعب الوسط عمر الساعي هدفًا في الشوط الأول وتصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء قرب النهاية ليقودا الأهلي للفوز 1-0 على مضيفه مودرن سبورت والعودة إلى درب الانتصارات ويرفع رصيده إلى 20 نقطة.

وافتتح محمود صابر التسجيل لبيراميدز «11» بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء. وأدرك أحمد عابدين لاعب وادي دجلة التعادل «38» برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلًا عرضية حمزة حسان.

لكن بيراميدز استعاد تقدمه «58» عن طريق مصطفى زيكو بتسديدة منخفضة من داخل المنطقة، ليمنح فريقه النقطة 24 في الصدارة، بينما تجمد ضيفه عند سبع نقاط في المركز الـ 14.