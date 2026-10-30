إيفرتون يقصي نيوكاسل.. ويطير إلى قاهر أرسنال

تأهل فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة «كاراباو» بفوزه الخميس على ضيفه نيوكاسل 3-1 على ملعب «هيل ديكنسون».

وبهذه النتيجة ضرب الـ«توفيز» موعدًا أمام فليتوود تاون الدرجة الرابعة والذي سجل مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه أرسنال الثلاثاء بركلات الترجيح.

وتحت الأضواء الكاشفة أمام جمهور غفير ملأ المدرجات، يتقدمهم آندي بورنهام، رئيس الوزراء كانت بداية المباراة متكافئة مع فرص سانحة للتسجيل لكلا الفريقين.

وقبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الأول افتتح إيفرتون التسجيل بتسديدة من جيمس غارنر، ثم وقع هايدن هاكني على الثانية «45» في مشاركته الثالثة أساسيًا الموسم الجاري بعد وصوله من ميدلسبره.

وخاطر نيوكاسل في بداية الشوط الثاني بإجراء ثلاثة تبديلات شهدت دخول كل من يوان ويسا وجويلينتون وأنتوني إيلانجا.

لكن رجال المدرب الإسكتلندي ديفيد مويس دافعوا بقوة وأبطلوا كل محاولات الفريق الضيف للوصول إلى المرمى.

وحسم إيفرتون نتيجة المباراة قبل 21 دقيقة من نهايتها، بعد أن انطلق ديوسبري-هول النشيط على الجانب الأيسر ويمرر الكرة إلى ثيرنو باري، الذي سيطر عليها بلمسة واحدة قبل أن يسددها في الزاوية العليا للمرمى.

وحرم دان بيرن «التوفيز» من الحفاظ على نظافة شباكه برأسية من مسافة قريبة «88» مقلصا الفارق لنيوكاسل «88».