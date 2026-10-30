من أجل رونالدو.. بطل العالم وسط النصراويين

كشف الأوكراني أوليكسندر أوسيك، بطل الملاكمة العالمية، عن تعلّقه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما ارتدى قميصه وشجّعه بحرارة خلال مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم والخلود، الخميس في الرياض، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وفاز النصر 5-3 على الخلود، أمام 15 ألف مشجع في مدرجات ملعب «الأول بارك»، كان من بينهم أوسيك، بطل العالم بلا منازع للوزن الثقيل في 2024 و2025 وصاحب الألقاب العديدة في عالم رياضة الملاكمة.

وظهر الأوكراني بالقميص النصراوي، وتفاعل مع مجريات المباراة حتى نهايتها، حسبما رصدت «الرياضية»، خاصةً مع أهداف رونالدو، الذي سجّل ثلاثية «هاتريك» جاءت خلال الشوط الثاني.

وفي تصريحات لـ «ثمانية»، الناقل الحصري لمباريات الدوري، ذكر أوسيك أنه يرتدي القميص الخاص برونالدو، وأكد سعادته بالعودة إلى الرياض وبالأجواء فيها، وشكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على منحه الفرص للرياضيين والملاكمين.

وعن توقعاته حيال نزال الملاكمة المرتقب «المكسيك ضد العالم»، الذي تستضيفه الرياض السبت، علَّق الأوكراني: «الأمر معقد قليلًا، لكنه سيكون نزالًا جيدًا».

ويتواجه المكسيكي ساؤول كانيلو مع الفرنسي كريستيان مبيلي، على حلبة «ذا فينيو»، من أجل تحديد الفائز بلقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC»، للوزن فوق المتوسط. وفي إطار فعاليات موسم الرياض، يشتمل حدث الملاكمة الكبير على تسعة نزالات أخرى.