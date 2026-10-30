السبت في الرياض.. صراع مكسيكي فرنسي على لقب «WBC»

أبدى الملاکمان المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي كريستيان مبيلي ثقتهما بتحقيق الانتصار في المواجهة المرتقبة التي تجمعهما السبت، على لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC لوزن فوق المتوسط، ضمن حدث «المكسيك ضد العالم» ضمن موسم الرياض.

وأكد كانيلو أنه لا يؤمن بالطرق المختصرة وأنه اختار مواجهة الأفضل لاستعادة لقب العالم، فيما توعد مبيلي بـ«صدم العالم» وتحقيق الفوز على البطل المكسيكي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخميس بمنطقة «بوليفارد سيتي»، بحضور ماوريسيو سليمان رئيس المجلس العالمي للملاكمة، ونجوم الملاكمة المشاركين في الحدث، وحشد جماهيري كبير وتفاعل مع تصريحات المتنافسين قبل ليلة النزالات المنتظرة على حلبة The Venue.

وجدد كانيلو سعادته بالحضور في الرياض واستعداده لاستعادة اللقب العالمي، معربًا عن فخره بما حققه خلال مسيرته الاحترافية، وقال: «أنا المتحدي الآن، لكنني في ذهني البطل دائمًا، منذ أن كنت طفلًا صغيرًا.. ستكون ليلة السبت استثنائية أمام منافس لم يتعرض للهزيمة».

وكشف كانيلو أنه اختار مواجهة مبيلي رغم إتاحة الفرصة له لاختيار أي منافس خلال اجتماع جمعه بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، موضحًا سبب اختياره بقوله: «لا أؤمن بالطرق المختصرة، وأريد أن أصبح بطلًا للعالم مجددًا، ولذلك أريد مواجهة الأفضل، ومبيلي بطل العالم».

كما تطرق كانيلو عن علاقته بالمستشار تركي آل الشيخ، معربًا عن تقديره لما يقدمه لرياضة الملاكمة وللملاكمين، وواصفًا إياه بالصديق المقرب، فيما استذكر بداياته الاحترافية وأول لقب عالمي حققه، موجهًا شكره لرئيس المجلس العالمي للملاكمة ماوريسيو سليمان ووالده الراحل على دورهما في مسيرته.

من جهته، أبدى مبيلي ثقته الكبيرة بقدرته على تحقيق الانتصار، مؤكدًا اكتمال استعداداته وتطلعه إلى الصعود للحلبة، وقال: «أنا مستعد لصدم العالم».

وعلى الرغم من احترامه الكبير لمسيرة كانيلو وإنجازاته، لكنه شدد على أن المواجهة ستكون مختلفة داخل الحلبة: «أحترم كانيلو كثيرًا على مسيرته، وأهنئه على ما حققه، لكن داخل الحلبة ستكون القصة مختلفة، وأنا قادم لتحقيق الفوز»

وعند سؤاله عن إمكانية إسقاط كانيلو بالضربة القاضية، أجاب: «سنرى، سنرى، ولهذا لا ينبغي أن تفوتوا النزال، فستكون هناك مفاجآت كبيرة».

كاشفًا أن معسكره التدريبي استعدادًا للمواجهة كان الأكبر في مسيرته الاحترافية، وأنه وصل إلى الجاهزية الذهنية والبدنية المطلوبة، مؤكدًا أن الحفاظ على أسلوبه وشخصيته داخل الحلبة سيكون مفتاح تحقيق الانتصار.

وفي تصريح لافت، استذكر إيدي رينوسو، مدرب كانيلو، مرور 21 عامًا على انطلاق المسيرة الاحترافية لملاكه، التي بدأت في 29 أكتوبر 2005، مطالبًا الحضور والتصفيق له بهذه المناسبة، ومعربًا عن فخره بما حققه طوال مسيرته، وواصفًا إياه بأنه الملاكم المكسيكي الأكثر نجاحًا في تاريخ اللعبة.

وعبر رينوسو عن ثقته بقدرة كانيلو على استعادة اللقب، الذي كان أول لقب عالمي يحرزه :«سنثبت من هو أفضل ملاكم في تاريخ المكسيك، وسنتوج ذلك بالفوز باللقب العالمي مجددًا».

كما أعرب الملاكم المكسيكي رافاييل إسبينوزا عن سعادته بالمشاركة في الحدث، مؤكدًا أن خوض نزال في السعودية كان أحد أحلامه التي تحققت، وكشف عن خوضه معسكرًا تدريبيًا مكثفًا في إسبانيا مع المدرب إيدي رينوسو، في تجربة هي الأولى له خارج المكسيك، بعدما اعتاد إقامة معسكراته في بلاده.

وأشار إلى أن هذه التجربة منحته فرصة للتركيز الكامل واكتساب مهارات جديدة يتطلع إلى إظهار أثرها خلال مواجهته المرتقبة أمام النيكاراجوي ريكاردو بلاندون.

بدوره، عبر الملاكم المكسيكي ديفيد بيكاسو عن اعتزازه بالانتماء إلى الفريق الذي يضم النجم كانيلو والمدرب رينوسو، واصفًا إياه بأحد أفضل فرق الملاكمة في العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يحمّله مسؤولية كبيرة عند صعوده إلى الحلبة، ومعلنًا طموحه إلى تحقيق انتصار بالضربة القاضية وإحراز حزام منظمة الملاكمة العالمية WBO لوزن الريشة Featherweight، تمهيدًا للمنافسة على ألقاب جديدة.

وشهد ختام المؤتمر الصحافي مواجهة مباشرة Face Off بين طرفي النزال الرئيسي، كانيلو ومبيلي، حيث وقفا وجهًا لوجه أمام عدسات المصورين، وسط تفاعل كبير من الحضور، وذلك بعد تبادلهما رسائل قصيرة، في مشهد عكس أجواء التحدي والاحترام المتبادل بينهما قبل المواجهة المرتقبة.

وتتواصل فعاليات أسبوع الملاكمة الجمعة 30 أكتوبر، بإقامة مراسم الوزن الاحتفالية للملاكمين المشاركين في الساحة الثانية بمنطقة «بوليفارد سيتي» عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك قبل ليلة النزالات الكبرى السبت على حلبة The Venue، التي تشهد تسع مواجهات احترافية، فيما تنقل منصة DAZN النزالات إلى الجمهور حول العالم.

شرح الصورة: الملاكمان كريستيان مبيلي والمكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز خلال فعاليات المؤتمر الصحافي الخميس قبل النزال المرتقب بيهما على لقب WBC لوزن فوق المتوسط (المركز الإعلامي ـ موسم الرياض)