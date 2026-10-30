أتالانتا يعثر أمام فيورنتينا.. وفروزينوني يسحق ليتشي بخماسية

تعثر فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم بعد تعادله أمام مضيفه فيورنتينا 2-2 ضمن ختام منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس ليواصل سلسلة اللافوز للمرة الرابعة تواليًا.

وعلى الرغم من تقدمه عبر البلجيكي شارل دي كيتيلار «41»، قلب فيورنتينا تأخره إلى تقدم 2-1 بهدفين للسويدي أليو نجي «53» والبرتغالي جواو ماريو «61» لكن البولندي نيكولا زاليفسي أنقذ نقطة لنادي مدينة برجامو «74».

وهذه المباراة الثالثة التي يفشل فيها أتالانتا في تحقيق الفوز بالدوري المحلي «خسارة وتعادلان»، والرابعة في مختلف المسابقات بعد سقوطه أمام أياكس الهولندي 0-2 في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي أعقبه التعادل أمام فروزينوني 4-4.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، وفيورنتينا إلى خمس نقاط في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.

وفي مباراة أخرى حقّق فروزينوني فوزًا ساحقًا على ليتشي 5-1، مواصلًا عروضه القوية الموسم الجاري.

وعزّز فروزينوني موقعه في المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة عن ميلان الخامس وأربع نقاط عن روما الثالث، ومتقدمًا بثلاث نقاط عن نابولي.

ولم يخسر فروزينوني سوى مرتين في تسع مباريات خاضها إلى الآن في الدوري «5 انتصارات وتعادلان».