الأهلي والشباب.. ذكريات وأهداف لا تغيب

تحمل منافسات الجولة الـ12 من دوري «روشن» السعودي، الجمعة، موعدًا مرتقبًا مع الإثارة الكروية، عندما يحلّ فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفًا على الشباب، بعد ذكريات كثيرة من مواجهات مباشرة سابقة رصدت معدلات تهديفية عالية، وحُسمت بسيناريوهات شيقة.

ومنذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، شهدت 8 من مواجهات الفريقيْن دوريًا تسجيل 5 أهداف أو أكثر، مع أفضلية أهلاوية في هذه التحديات، إذ حسم الأهلي 5 منها، وكتب انتصاريْن بنتيجة 5-2، آخرهما في اللقاء الأخير بين الطرفيْن في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وشهد تاريخ 15 ديسمبر 2008 أول المواجهات التهديفية الشيقة بين الطرفين، وتحديدًا لحساب الجولة الـ13 من موسم 2008-2009 في الرياض، إذ أنهى الشباب الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله حسن معاذ، قبل أن يعزز تقدمه بآخر سجله ناصر الشمراني في الدقيقة 51. ونجح الأهلي بإدراك التعادل بعد هدفيْن من توقيع مالك معاذ في الدقيقة 62 ووليد عبدربه في الدقيقة 73، لكن كلمة الحسم كتبها الشمراني، بتسجيله هدف الفوز للشباب في الدقيقة 94، ليبقى فريقه في دائرة المنافسة مع الاتحاد والهلال حينها، فيما ازدادت متاعب الأهلي الذي ابتعد بفارق 20 نقطة عن الصدارة بعد تلك الخسارة.

وفي موسم 2014-2015، التقى الفريقان على ملعب الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الـ18 من الموسم، في وقت كان فيه الأهلي ثالث الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتيْن أمام الشباب.

وانتهى الشوط الأول على تقدم شبابي بعد هدفيْن لرافينيا ونايف هزازي مقابل هدف لعمرة السومة، لكن الأهلي قلب النتيجة مطلع الشوط الثاني، بعد ضربة ثانية من السومة في الدقيقة 50، وهدف فوز سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 53، ليحقق الأهلي فوزًا دفعه نحو التقدم في الترتيب، إلى أن أنهى الموسم ثانيًا، فيما تراجع الشباب إلى المركز الخامس في نهاية المطاف.

وكان الأهلي في وضعية مثالية عندما حل ضيفًا على الشباب بتاريخ 18 سبتمبر 2016، لحساب الجولة الثالثة من موسم 2016-2017، إذ كان حاملًا للقب، وقد بدأ موسمه الجديد حينها بانتصاريْن، فيما عانى الشباب مع حصوله نقطة وحيدة في الجولتيْن الأولى والثانية. وطبع السومة بصمته على ثنائية جديدة في شباك الشباب، لكن بطل تلك المواجهة كان محمد بن يطو الذي سجل 3 أهداف «هاتريك»، من ضمنها هدف الفوز في الدقيقة 81، ليعكّر الشباب انطلاقة الأهلي حينها.

وشهد موسم 2017-2018 تسجيل 12 هدفًا في لقائي الذهاب والعودة بين الفريقيْن، بدءًا من فوز الأهلي بنتيجة 5-2 في الجولة السادسة، بعد هدفيْن للسومة، وهدف لكل من معتز هوساوي وحسين المقهوي وليوناردو، قبل أن يكرر الأهلي فوزه إيابًا، في جدة، وبأسلوب دراماتيكي، إذ تقدّم الشباب بهدفيْن بحلول الدقيقة 14، وأنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 2-1، إلى أن أتمّ الأهلي الريمونتادا، وفاز بنتيجة 3-2 في الدقائق القاتلة، بعد هدف لمؤمن زكريا في الدقيقة 87، وآخر لمهند عسيري في الدقيقة 95.

واختلف المشهد في موسم 2021-2022، قبل لقاء الفريقيْن في الجولة 15 بتاريخ 1 يناير 2022 في جدة، إذ كان الشباب ثانيًا في الترتيب، مقابل تموضع الأهلي في المركز 11.

وشهد اللقاء 7 أهداف في سيناريو مثير، إذ تقدم الشباب 2-0 عند الدقيقة 18 بعد هدفيْن لمحمد مجرشي وإيفر بانيجا، وقلب الأهلي النتيجة بحلول الدقيقة 52، بعد ثلاثية لهيثم عسيري وإزجان أليوسكي وعبدالرحمن غريب، لكن الكلمة الأخيرة كانت للشباب، الذي أدرك التعادل عن طريق هتان باهبري في الدقيقة 71، قبل أن يسجل أوديون إيجالو هدف الفوز في الدقيقة 73، فازدادت معاناة الأهلي، وصولًا إلى هبوطه المرير إلى الدرجة الأولى عند نهاية الموسم، عقب تعادل سلبي مع الشباب في الجولة الأخيرة.

وكان الفريقان متساويان في الرصيد النقطي عند مواجهتهما في الجولة 14 من موسم 2024-2025، بتاريخ 10 يناير 2025، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والتي شهدت 5 أهداف، إذ افتتح آيفان توني التسجيل للأهلي في الدقيقة الأولى، وعزز الأهلي تقدمه في الدقيقة 13 عن طريق جابري فيجا، وبهدف ثالث سجله سعد بلعبيد في الدقيقة 48. وكان الشباب على مقربة من العودة بالنتيجة، إذ قلص الفارق بعد هدف عكسي سجله ميريح ديميرال في شباكه، وأضاف مصعب الجوير هدفًا شبابيًا ثانيًا في الدقيقة 95، قبل ثوانٍ من الصافرة الأخيرة التي ضمنت حصول الأهلي على نقاط المباراة.

والتقى الفريقان للمرة الأخيرة في الجولة 22 من الموسم الماضي، على ملعب نادي الشباب بتاريخ 13 فبراير 2026، في مواجهة شهدت 7 أهداف، للمرة الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقيْن دوريًا منذ موسم 2008-2009. وسُجلت 6 من هذه الأهداف في الشوط الأول، والذي انتهى على تقدم أهلاوي بنتيجة 4-2، بعد أهداف لريان حامد وفرانك كيسييه ورياض محرز وإنزو ميو، مقابل ثنائية شبابية سجلها يانيك كاراسكو. وسجل آيفان توني هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 83، فحسم المواجهة في وقت كان فيه الأهلي في خضم المنافسة مع النصر والهلال والقادسية، وارتفع الفارق بين الفريقيْن إلى 31 نقطة بعد المواجهة.