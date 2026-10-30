داكار 2027.. البرتغال والمغرب تستضيفان النسخة الاستثنائية

أعلنت شركة «أماوري سبورت»، الجمعة، تنظيم رالي داكار 2027، بنسخة استثنائية في البرتغال والمغرب، خلال يناير المقبل، وذلك بعدما تم إلغاء السباق في السعودية.

وأشارت الشركة المنظمة للحدث عبر بيان صحافي، إلى أنه تقرر نقل منافسات 2027 بصورة استثنائية إلى أوروبا وإفريقيا، على أن يعود الرالي إلى السعودية 2028، احتفالًا بنسخته الخمسين.

وأضاف البيان: «ستتضمن المنافسات مرحلة استعراضية تمهيدية تليها 12 مرحلة، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 يناير، على مسار ينطلق من مدينتي لولي وفارو في البرتغال، وصولًا إلى مراكش في المغرب».

وأكد المنظمون أن النسخة الـ 49 من الرالي ستشكل المحطة الافتتاحية لموسم 2027 من بطولتي العالم للراليات الصحراوية، التابعتين للاتحاد الدولي للسيارات «فيا» والاتحاد الدولي للدراجات النارية «اف اي ام».