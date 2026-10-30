أمام لوهافر.. سان جيرمان يسعى إلى توسيع الفارق

يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الذي استعاد صدارة الدوري المحلي، إلى مواصلة تقدمه، وذلك عندما يحل ضيفًا على لوهافر، الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

ويتخلف رين صاحب المركز الثاني بـ16 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الباريسيين، الذي يحل ضيفًا على نيس في محاولة لمواصلة ملاحقة فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، مع السعي أيضًا لتوسيع الفارق عن ليل وموناكو، صاحبي المركزين الثالث والرابع برصيد 15 نقطة لكل منهما.

وفرض سان جيرمان، الذي انتصر على مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، هيمنته على منافسات الدوري الفرنسي منذ أسابيع عدة محققًا خمسة انتصارات متتالية.

وعلى الرغم من غياب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي سيبتعد عدة أشهر بسبب إصابة بقطع في أربطة الركبة اليمنى تعرض لها خلال المباراة أمام الفريق الكاتالوني، إضافة إلى عثمان ديمبيليه، والبرازيلي ماركينيوس، والبرتغالي نونو منديش، بسبب الإصابة أيضًا، فإن سان جيرمان يملك دكة بدلاء قادرة على التعويض.

وقدّم البلجيكي ميكا جودتس الذي سجل أول أهدافه بقميص النادي الباريسي بعد دخوله بديلًا أمام ليون، مؤشرًا إلى أن غياب الجورجي قد لا يكون مؤثرًا كثيرًا، على الأقل محليًا.

وأمام لوهافر تبدو المواجهة غير متكافئة تمامًا، إذ يقبع الفريق النورماندي في ذيل الترتيب بعد أربع هزائم متتالية.

وفي المباراة الأخرى، استعاد لنس السابع برصيد 13 نقطة كثيرًا من بريقه في الآونة الأخيرة، بعد بداية متعثرة في الدوري الفرنسي ومعاناة في دوري أبطال أوروبا، إذ أكد فوزه على باريس إف سي، وهو الثالث تواليًا في الدوري، عودته إلى المسار الصحيح.

ويخوض لاعبو يانيك كوزاك المباراة في ظروف توحي بمواجهة قوية، كما هو الحال دائمًا في ديربي الشمال، في المقابل، اكتفى ليل بتعادلين متتاليين في الدوري كان آخرهما أمام موناكو، وهي نتائج مخيبة نسبيًا.

كما أن أداء ليل في دوري أبطال أوروبا لم يكن أفضل حالًا، بعد تعرضه لثلاث هزائم في ثلاث مباريات، ما يجعل الفريق بحاجة ماسة إلى مباراة مرجعية تعيد إطلاق موسمه.