مارتين يقلص مشاركة ماليزيا

أعلن نادي أبريليا ريسينج، عدم إكمال الإسباني خورخي مارتين، دراج الفريق، التجارب الحرة في سباق جائزة ماليزيا الكبرى، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، الجمعة، وذلك من أجل التركيز على التعافي من كسر ‌تعرض له ‌في معصمه قبل ​انطلاق ‌السباق الرئيس، الأحد.

وأصدر أبريليا بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «بالاتفاق مع الدكتور أنجيل شارتي، المدير الطبي، تقرر ألا يكمل خورخي مارتين التجارب الحرة، ما يتيح ‌له وقتًا إضافيًا للتعافي قبل استكمال فعاليات أيام السباق».

وأكمل مارتين ⁠بطل الفئة الأولى لعام 2024، 12 لفة في حصة التجارب الافتتاحية، وسجل زمنًا أقل بفارق ثانيتين عن أسرع لفة، التي سجلها مارك ماركيز، منافسه على اللقب.

وكشف الفريق عن جاهزية مارتين، ‌لمواصلة المنافسة ‌على حلبة سيبانج، مبينًا ​أن الإسباني سيقضي وقتًا إضافيًا في ‌التعافي.

وسُمح لمارتين، صاحب الـ28 عامًا، ⁠بالقيادة مساء الخميس، بعد اجتيازه فحصًا طبيًا أجراه على معصمه الأيمن المكسور، إثر حادث وقع خلال سباق السرعة في فيليب آيلاند في أستراليا مطلع هذا الأسبوع.

وألغي سباق جائزة أستراليا الكبرى لاحقًا بسبب الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية، ما ترك مارتين متأخرًا بعشر نقاط، عن ماركيز ​في الترتيب العام للبطولة ​مع بقاء أربع جولات على النهاية.