«الإفريقي» يعلن عودة كأس الأمم كل عامين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الجمعة، أن لجنته التنفيذية قررت بالإجماع العودة إلى تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية كل عامين، بعدما كان قد اتخذ قرارًا سابقًا بلعبها مرة كل أربعة أعوام.

وأوضح باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، في بيان صحافي، أن هذا التوجه جاء نتيجة المخاوف من طول الفترة الزمنية التي قد يستغرقها إطلاق المسابقة الإفريقية الجديدة المقترحة، «دوري الأمم الإفريقية»، التي صُممت لتكون شبيهة بالبطولة الحالية لكأس الأمم الإفريقية، على أن تُنظم بدورها كل عامين.

وأشار موتسيبي إلى أن الاتحاد كان قلقًا من الفترة اللازمة قبل أن تتمكن هذه المسابقة الجديدة من توفير مساهمات مالية كبيرة، وعوائد ضرورية لتطوير كرة القدم الإفريقية، بما يتيح جعل مسابقات الاتحاد القاري قادرة على المنافسة عالميًا وتحقيق الاستقلال المالي.

وبيّن موتسيبي أن الفاصل الزمني الممتد لثلاثة أعوام بين نسختي 2028 و2031 يأتي تفاديًا لتزامن تنظيم كأس الأمم الإفريقية مع نهائيات كأس العالم 2030.

وكشف رئيس الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، عن أن الهيئة القارية ستعيد النظر في القرار الذي اتُخذ العام الماضي، والقاضي بتحويل البطولة إلى نظام الدورة الرباعية.

وبموجب القرار الجديد، ستنظم النسخة المقبلة من كأس الأمم 2027، كما هو مقرر، في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا، على أن تُلعب النسخ التالية 2028 و2031 و2033.

ولا يزال مصير لقب كأس إفريقيا 2025 غير محسوم، بعدما تُوّج المنتخب السنغالي على أرض الملعب 18 يناير الماضي في الرباط، إثر فوزه على نظيره المغربي 1ـ0، في مباراة شهدت أحداثًا فوضوية في دقائقها الأخيرة، بعدما غادر عدد كبير من لاعبي السنغال أرض الملعب احتجاجًا على القرارات التحكيمية، لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي للعبة عادت ومنحت الفوز للمنتخب المغربي إداريًا، قبل أن تتقدم الجامعة السنغالية لكرة القدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» التي يُنتظر أن تصدر قرارها في أواخر نوفمبر المقبل.