دورة طوكيو.. إصابة الرقبة تجبر إيلينا على الانسحاب

أعلنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، لاعبة التنس، المنصفة الأولى عالميًا، انسحابها من الدور ربع النهائي لدورة طوكيو لكرة المضرب، الجمعة، وذلك بسبب إصابة في الرقبة.

وعلى الرغم من حضورها إلى أرض الملعب، الجمعة، لم تخض إيلينا مواجهة الدور ربع النهائي أمام الكندية ليلى فرنانديز، وتوجهت إلى الجماهير بالقول: «أردت فقط أن أشكركم على حضوركم اليوم، لكن للأسف لن أتمكن من اللعب، أعاني إصابة طفيفة منذ بضعة أيام ومن الصعب عليّ تقديم مستواي بنسبة 100 في المئة، خصوصًا أن أمامي بطولة مهمة جدًا».

وكشفت اللاعبة الكازاخستانية في بيان صحافي عن معاناتها من التهاب وآلام في الرقبة.

وحجزت إيلينا مقعدها في ربع النهائي، الخميس، بعدما تغلبت على مواطنتها يوليا بوتينتسيفا، بنتيجة 6ـ2 و6ـ3، في مستهل مشوارها بالدورة.

وضمنت هذه النتيجة للكازاخستانية إنهاء الموسم الجاري في المركز الأول عالميًا، علمًا أنها لم تعد مطالبة بخوض أي بطولة أخرى الموسم الجاري، باستثناء بطولة «دبليو تي ايه» الختامية التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال العام، والمقرر انطلاقها 8 نوفمبر المقبل، في إنديان ويلز.

وبانسحاب إيلينا، تأهلت ليلى المصنفة 23 عالميًا، لمواجهة الروسية كاميلا راخيموفا، صاحبة المركز 66 عالميًا، في الدور نصف النهائي المقرر، السبت.