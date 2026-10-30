قبل القمة.. دانكس: لا تغييرات في صفوف بايرن

كشف آرون دانكس، مساعد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الجمعة، عن أنه لن يجري أيّ ​تغييرات أو يستعد بطريقة مختلفة للقاء قمة دوري «بوندسليجا» أمام بروسيا دورتموند، السبت.

وقال دانكس في ‌مؤتمر صحافي في ‌ميونيخ: «نريد من اللاعبين أن يظهروا قدراتهم ​الحقيقية، لن نجري ‌تغييرات أو اختلافات كبيرة، سنكون جاهزين ومستعدين ‌للمنافسة».

وأضاف مساعد المدرب البلجيكي: «هناك اختلاف في أسلوب التدريب، لم يكن كومباني يريد أن يكون مساعدوه نسخًا مصغرة منه، كلنا مختلفون لكننا نكمل بعضنا بعضًا».

ونقل كومباني إلى المستشفى الجمعة الماضي، بعد انهياره خلال حصة تدريبية للفريق الرديف، وكان يعاني من عدوى فيروسية في الأيام السابقة ⁠التي سبقت ذلك.

وخرج المدرب البلجيكي من المستشفى الأربعاء، بسبب التهاب السحايا، ومن ‌المتوقع أن يبتعد عن مهامه ​لبعض ‌الوقت ⁠حتى ​يتعافى.

ويتولى ⁠دانكس قيادة الفريق للمباراة الثانية تواليًا بعد فوز بايرن على ماجدبورج في كأس ألمانيا.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب «بوندسليجا»، متقدمًا بفارق الأهداف عن دورتموند.

ويتوجه الفريق الألماني إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو ⁠في ⁠دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن يتولى دانكس، الذي يشغل منصبه منذ عام 2024، المسؤولية على الأقل خلال المباريات القليلة المقبلة.