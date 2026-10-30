استدعاء رونالدو إلى البرتغال.. و6 أجانب يغادرون النصر

تلقى نادي النصر خطابًا رسميًا من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، يطلب فيه انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول، وزميليه جواو فيليش وسامو كوستا إلى صفوف المنتخب الأول، استعدادًا لخوض مواجهتي الدنمارك وويلز ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026ـ2027، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وجاء طلب الاتحاد البرتغالي بعد إدراج رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، ضمن القائمة الأولية للمنتخب استعدادًا لمواجهات نوفمبر، في خطوة تمهد لعودته إلى صفوف منتخب بلاده، عقب غيابه عن المعسكر السابق إثر خلاف مع مواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب.

وكان قائد النصر غادر معسكر البرتغال في 30 سبتمبر الماضي، بعد خلاف مع الجهاز الفني، لتفرض عليه لجنة الانضباط في الاتحاد البرتغالي عقوبة إيقاف لمدة 30 يومًا، احتُسبت بأثر رجعي، قبل أن تنتهي فترة العقوبة وتصبح عودته إلى المنتخب ممكنة.

وسبق لرونالدو أن اعتذر للجماهير البرتغالية عن مغادرته المعسكر، مؤكدًا استعداده لتقبل أي عقوبة تصدر بحقه، فيما تمثل عودته المرتقبة إضافة لخيارات المنتخب قبل مواجهتي الدنمارك وويلز.

وفي سياق متصل، تلقى النصر طلبات استدعاء دولية لثلاثة لاعبين أجانب آخرين، إذ ضمت قائمة المنتخب البرازيلي الحارس بينتو، فيما استدعى المنتخب السنغالي المهاجم ساديو ماني، والمنتخب العراقي مواطنه حيدر عبد الكريم، ليرتفع عدد لاعبي النصر الأجانب المنتظر التحاقهم بمنتخباتهم إلى ستة، بواقع ثلاثة برتغاليين، وبرازيلي وسنغالي وعراقي.