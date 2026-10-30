صالات السينما السعودية تحتضن «ولا كان ع البال»

بدأت دور السينما السعودية، الجمعة، عرض الفيلم المصري «ولا كان ع البال» بعد أسبوع افتتاحي ناجح في مصر، تصدّر خلاله شباك التذاكر محققًا إيرادات تجاوزت 14 مليون جنيه، في تجربة تجمع بين الكوميديا والرومانسية، وفقًا للشركة المنتجة.

ويجمع الفيلم النجمين الشابين نور النبوي وياسمينا العبد، بمشاركة الفنان أشرف عبد الباقي، إلى جانب مروان المسلماني والفنانة السعودية الشابة جود السفياني، التي تسجل حضورًا سعوديًا ضمن فريق عمل الفيلم في مشاركة تعكس الحضور المتنامي للمواهب السعودية في الإنتاجات السينمائية المصرية.

وتدور أحداث «ولا كان ع البال» في مدينة الأقصر المصرية، حيث يجد «حسن» وهو مرشد سياحي شاب نفسه أمام مهمة غير متوقعة حين يستعين به رجل أعمال ثري لمساعدة ابنته «يارا» على تجاوز علاقتها العاطفية السابقة. وبين المصالح الشخصية والمشاعر التي تتطور على نحو غير متوقع تتوالى خلالها المفارقات والمواقف الكوميدية، لتنشأ قصة حب لم تكن في الحسبان وسط الأجواء الساحرة والمعالم التاريخية لمدينة الأقصر.

ويضم الفيلم أيضًا أغنية «اتنين مجانين» التي تجمع النجم تامر حسني بالفنانة ياسمينا العبد في دويتو غنائي يتماشى مع الأجواء الرومانسية والكوميدية للعمل.

ويأتي فيلم «ولا كان ع البال» من تأليف إياد صالح «الحريفة»، وإخراج أحمد عماد، وإنتاج شركة Film Square.