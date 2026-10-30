في ديربي إيطاليا.. إنتر يطمح إلى تعزيز الصدارة

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم نظيره ميلان في ديربي ميلانو، السبت، على ملعب «سان سيرو»، في نقل مباشر عبر منصة «ستارزبلاي» حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل إنتر اللقاء من دون خسارة في الدوري «سيريا آي»، فيما يبحث ميلان عن ردة فعل بعد خسارته الأولى في الدوري الموسم الجاري أمام بولونيا بنتيجة 2ـ4.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، من 9 مباريات، متساويًا مع لاتسيو في النقاط، ومتفوقًا عليه بعدد الأهداف، بعدما سّجل 25 هدفًا، واستقبلت شباكه 10 أهداف.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الصدارة.

وفي الجولة الماضية، فاز إنتر خارج أرضه أمام فينيسيا بهدفين دون رد، في المقابل خسر ميلان أمام بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعبه.

وتميل نتائج الديربي الأخيرة لمصلحة ميلان، إذ لم يخسر أمام إنتر في آخر 7 مواجهات بمختلف المسابقات، محققًا 5 انتصارات وتعادلين.

وتشمل السلسلة فوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي السوبر الإيطالي، الذي احتضنته الرياض، العاصمة السعودية، يناير 2025، بعد تأخره بهدفين، وفوزه بهدف دون رد في كل من مباراتي الدوري الموسم الماضي.

وسجل كريستيان بوليسيتش، لاعب ميلان، هدف الفوز في ديربي نوفمبر 2025، قبل أن يحسم بيرفيس إستوبينيان لقاء مارس 2026، ليحقق ميلان أول ثنائية دوري أمام إنتر منذ موسم 2010ـ2011.

ويملك إنتر سلاحًا هجوميًا بوجود ماركوس تورام، بينما يعوّل ميلان على كريستيان بوليسيتش، ولوكا مودريتش، إلى جانب سيسيه بعد ثنائيته أمام بولونيا. وعلى الخط الجانبي، يتواجه الروماني كريستيان كيفو، مدرب إنتر، والبرتغالي روبن أموريم، مدرب ميلان، في اختبار تكتيكي قد يُحسم بالتفاصيل الصغيرة.

ويطمح إنتر الى الفوز للحفاظ على الصدارة، وإنهاء سلسلة ميلان الخالية من الهزائم في الديربي، أما ميلان فيسعى لرفع رصيده النقطي إلى 21 نقطة، ويُقلّص الفارق إلى 4 نقاط، مع المتصدر، والغريم التقليدي.