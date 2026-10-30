الاتحاد يهاجم أبها بالنصيري وبيرجوين

أجرى الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تعديلًا محدودًا على القائمة الأساسية التي يواجه بها أبها في دوري روشن السعودي، الجمعة، عن التي فاز بها على الدرعية 2ـ0 في الجولة الماضية.

ويستضيف أبها نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، لحساب الجولة الـ 12 من الدوري.

وطبقًا لحساب نادي الاتحاد على منصة «إكس» دفع المدرب الألماني بالمهاجمين الهولندي ستيفن بيرجوين والمغربي يوسف النصيري بدلًا من أحمد الغامدي وجورج إيلخينيا اللذين كانا أساسيين في الجولة الماضية، بينما احتفظ ببقية العناصر.

وضمت التشكيلة الأساسية للاتحاد أمام أبها في حراسة المرمى رايكوفيتش، وفي خط الدفاع دانيلو بيريرا، وسعد الموسى، وفارس عابدي، ومهند الشنقيطي.

وفي خط الوسط ريتشارد ريوس، مختار علي، حسام عوار، والثلاثي ستيفن بيرجوين وجورجينو فينالدوم ويوسف النصري في المقدمة الهجومية.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 23 نقطة، بينما يقبع أبها في المركز الـ 18 «الأخير» برصيد نقطتين.