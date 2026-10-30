أخضر القدامى يبدأ مشواره في الكويت

يستهل المنتخب السعودي لقدامى لاعبي كرة القدم، الجمعة، مشواره بمواجهة نظيره الكويتي ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للقدامى، التي تنطلق، الجمعة، في الدوحة العاصمة القطرية، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

وكانت القائمة التي اختارها خالد القروني، المدرب السعودي، ضمت عددًا من أبرز نجوم الكرة السعودية السابقين، يتقدمهم ناصر الشمراني، ومبروك زايد، ومنصور النجعي، وسعود كريري، وصالح الصقري، ومحمد أمين، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي والأندية المحلية خلال مسيرتهم الكروية.

وأوقعت قرعة البطولة الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب العراق والكويت وعُمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.