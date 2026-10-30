أبها يخسر 3 أمام الاتحاد

يفتقد الكرواتي تيـو بيريجـا، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم خدمات الثلاثي الفرنسي كيفين نكودو، الجزائري نبيل فقير وخالد الشمراني خلال مواجهة ضيفه الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وكانت «الرياضية» قد نشرت، الأربعاء، خبرًا عن إجراء الثلاثي نكودو، فقير، والشمراني، فحوصات طبية للتأكد من مدى قوة الإصابات التي تعرضوا لها خلال مواجهة الفيصلي الماضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن اللاعبين الثلاثة سيخضعون لكشف لدى مستشفى الحياة الطبي في أبها، على أن يحدد الطبيب المعالج مدى حاجتهم للكشف بـ«الأشعة» من عدمها.

وطبقًا لحساب نادي أبها على منصة «إكس» يعاني نكودو من إلتواء في الكتف، فيما تعرض فقير إلى تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وفيما بدأ خالد الشمراني العلاج من إصابة العضلة الخلفية أيضًا.

وضمت قائمة المدرب الكرواتي الأساسية لمواجهة الاتحاد كلًا من: دونفان ليون، ومحمد الدوسري، ومحمد الزيد، وعبد الله الفهد، وجوريان جاري، وناصر الدعجاني وفراس الغامدي، ولورينز روزيه، وكشيم القحطاني وعبد الكريم دارسي وعلي غوري.

ويحتل أبها المركز الثامن عشر «الأخير» برصيد نقطتين بعد تلقيه 8 خسائر ولم يذق الفريق طعم الانتصار حتى بعد مرور 11 جولة على الدوري.