«سار» ينقل الفتح إلى الهلال.. وبرنامج يجهز تمبكتي

قرَّر المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إجراء حصةٍ تدريبيةٍ أخيرةٍ، الجمعة، قبل المغادرة إلى الرياض لمواجهة نظيره الهلال على ملعبه، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وتغادر بعثة الفريق الأحسائي، الجمعة، إلى الرياض عبر محطة سار للخطوط الحديدية، من أجل مواجهة الهلال، والتي يطمح من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف سلسلة الخسائر المتتالية التي تعرض لها في الجولتين الماضيتين أمام الشباب وقبلها أمام الخليج.

في الجانب ذاته يخضع سطام تمبكتي، مدافع الفريق، إلى برنامج علاجي وتأهيلي في مقر النادي، بعد ابتعاده عن المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال توقف المنافسات بسبب بطولة كأس الخليج.

ويحتل الفتح المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصار وحيد، و3 تعادلاتٍ، فيما تلقَّى 7 خسائر.