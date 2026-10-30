كولوسيفسكي: طبيب سويدي أنقذني وأعادني إلى الملاعب

كشف السويدي ديان كولوسيفسكي، لاعب فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن تغييرات في جهازه العصبي ساعدته على العودة إلى صفوف الفريق، وذلك بعد غياب دام 17 شهرًا، بسبب الإصابة، وهي الفترة التي خشى خلالها أنه وصل إلى نهاية مسيرته الكروية.

وقال كولوسيفسكي، صاحب الـ26 عامًا، لقناة «سبيرز بلاي»، قبل مباراة كريستال بالاس، السبت: «مر عام وأكثر من بضعة أشهر ولم أكن قادرًا على صعود الدرج بشكل طبيعي، لا أستطيع صعود الدرج مثل أيّ شخص عادي، أنا لاعب كرة قدم، لذلك لم أفكر أبدًا بالاستسلام، لكن كان علي أن أتساءل، إذا لم ينجح هذا الأمر، ماذا سأفعل؟».

وأضاف اللاعب السويدي: «ذهبت إلى اختصاصي علاج طبيعي في السويد، تمكن من إحداث تغيير في جهازي العصبي، وبعد ذلك أصبح الشعور مختلفًا، عندما بدأت أداء التمارين، قلت: لا أشعر بالألم، هذا كان يؤلمني بالأمس. لماذا لا يؤلمني اليوم؟، ثم أجريت التمرين التالي وقلت هذا أيضًا لا يؤلمني، فدخلت إلى الغرفة وأخبرت زوجتي انتهى الأمر، سننجح في هذا، ومنذ اللحظة التي دخلت فيها الغرفة، بدأت الأمور تتحسن».

وتابع كولوسيفسكي: «كان لا يزال هناك ألم، لكنه كان مختلفًا، أصبحت أتحكم بساقي مجددًا، ومن هُنا بدأت رحلة العمل الشاق في ذلك الصيف، بدأت ألعب كرة القدم وتحسنت يومًا بعد يوم، كنت أعرج، لكن الوضع كان مختلفًا هذه المرة، أصبحت أقوى بكثير خلال فترة قصيرة، وانتقلت من حالة كان فيها الناس يعتقدون أن هذا اللاعب لن يلعب كرة القدم مجددًا، إلى تقديم كرة قدم جيدة جدًا خلال بضعة أسابيع فقط».

وأبدى كولوسيفسكي امتنانه للإيطالي روبرتو دي زيربي، مدرب توتنام، مكملًا: «كنت أعرفه من قبل لأنه مدرب مميز للغاية، لذلك عندما جاء إلى هُنا شعرت أيضًا بأن الأمر مميز».

ودخل كولوسيفسكي، لاعب وسط توتنام، إلى أرض الملعب وسط استقبال حافل في الدقيقة 87 من فوز فريقه على أرضه أمام كوفنتري 3ـ1 الأسبوع الماضي، وقبل أن يشارك بديلًا مرة أخرى في الانتصار على تشيلسي 2ـ0، مع استمرار تحسن توتنام بعد بداية سيئة لموسم الدوري الإنجليزي.

وتعرض كولوسيفسكي لعدة انتكاسات بعد خضوعه لجراحة في الركبة مايو 2025، لكن عمليته الثانية في مارس الماضي وضعته أخيرًا على طريق التعافي.