في 28 دقيقة.. فولجيني يقلب الموازين

احتاج الكاليدوني أنجيلو فولجيني، لاعب فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى 28 دقيقة فقط لصناعة ثلاثة أهداف، أسهمت في تحويل تأخر فريقه أمام الحزم إلى انتصار 4ـ2، الخميس، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وبدأ فولجيني مساهماته في الدقيقة 47، عندما صنع هدف التعادل للمالي بوباكار كوياتي، قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث للنرويجي جوشوا كينج في الدقيقة 73، ثم يختتم ثلاثيته بصناعة الهدف الرابع للجامبي موسى بارو في الدقيقة 75.

واللافت أن اللاعب القادم من كاليدونيا الجديدة صنع أهداف الخليج الثلاثة في الشوط الثاني، بعدما أنهى فريقه الشوط الأول متأخرًا 1ـ2، ليسهم في قلب النتيجة وحسم النقاط الثلاث.

وجاءت التمريرات الحاسمة الثلاث في أول مباراة يسجل فيها فولجيني هذا العدد من الصناعات بقميص الخليج خلال الموسم الجاري.