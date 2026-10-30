النصر يغادر برا.. وآنج يستبعد رونالدو وسيماكان

قررت إدارة نادي النصر المغادرة برًا إلى الأحساء، صباح السبت، ومن ثم الإقلاع إلى طشقند عند الـ 02:00 ظهرًا عبر طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة باختاكور الأوزبكي، الإثنين، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبحسب المصدر ذاته تعود بعثة الأصفر من أوزبكستان مباشرة إلى القصيم على أن تمكث هناك لمدة 3 أيام قبل مواجهة الحزم، الجمعة المقبل، في دوري «روشن».

وعلى صعيد متصل استبعد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب النصر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، وزميليه الفرنسيين محمد سيماكان وكينجسلي كومان من القائمة المغادرة إلى أوزبكستان، وضم عبد الرحمن سفياني قبل مواجهة باختاكور، وفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وكان الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، منح لاعبيه إجازة لمدة يوم واحد عقب الانتصار على ضيفه الخلود 5ـ3، أحرزها البرازيلي أنجيلو جابرييل، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي رونالدو 3 أهداف «هاتريك».

والفوز أمام الخلود هو الخامس على التوالي لحامل لقب الدوري الذي يطمح إلى مواصلة انتصاراته آسيويًا.