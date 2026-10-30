المحكمة الرياضية تعيد الروس إلى منافسات الهوكي

قضت محكمة التحكيم الرياضية، الجمعة، بعودة الفرق الروسية إلى المشاركة في ​بطولتي العالم لهوكي الجليد، للرجال والسيدات، المقررة العام المقبل، ما يبطل قرار الاتحاد الدولي للعبة باستبعادها من مسابقاته.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية الطعون التي قدمها الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، ضد قرارات الاتحاد الدولي بمنع فرقه من المشاركة في الأحداث خلال موسم 2026ـ2027.

وأوضحت المحكمة التي ‌تتخذ من لوزان، المدينة السويسرية، ​مقرًا ‌لها ⁠أن ​الاتحاد الدولي لم ⁠يقدم أدلة كافية تبرر تقييمه أن المخاوف الأمنية تستلزم استمرار استبعاد روسيا من مسابقاته.

وتُعد أول بطولة تتأثر بهذا الحكم هي بطولة العالم للناشئين في كندا التي تبدأ في 26 ديسمبر المقبل.

وتشمل الأحداث ⁠الأخرى بطولة العالم للسيدات المقررة ‌العام المقبل في كندا ‌وبطولة العالم للرجال في ألمانيا.

وأشارت ​محكمة التحكيم الرياضية ‌إلى أن الحكم اقتصر على شرعية قرار ‌الاستبعاد، ولا يتطرق إلى قضايا مثل ما إذا كان ينبغي للفرق الروسية أن تشارك تحت علم محايد، ودون رموز وطنية، كما فعل الرياضيون ‌من هذا البلد في رياضات أخرى.

وعبّر الاتحاد الدولي لهوكي الجليد عن ⁠خيبة ⁠أمله من هذه النتيجة، قائلًا: «لا يتفق الاتحاد الدولي مع هذا الجانب من الحكم، ويؤكد أن قراراته كانت ضرورية لحماية سلامة وأمن جميع المشاركين والحفاظ على نزاهة مسابقاته، على الرغم من أن الاتحاد يحترم سلطة محكمة التحكيم الرياضية وسيتصرف وفقًا لقرارها، فإن النتيجة لا تزيل المخاوف التي استندت إليها تقييماته».

واستبعد الاتحاد الدولي روسيا من معظم مسابقات هوكي الجليد الدولية منذ 2022. وفازت روسيا بخمسة ألقاب عالمية في هوكي الجليد.