الأهلي يفقد توني وينتظره في قطر

رجّحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عدم قدرة الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على اللحاق بمواجهة فريقه أمام الشباب، الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل عدم وصوله وانضمامه إلى الفريق حتى لحظة إعداد الخبر.

وأوضحت المصادر أنه من المنتظر التحاق المهاجم الإنجليزي ببعثة الأهلي في قطر، على أن ينتظم مع الفريق عقب وصوله، وفق الترتيبات التي يحددها الجهاز الفني، قبل مواجهة السد القطري، الإثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان توني عاد إلى إنجلترا للمثول أمام القضاء في قضية تعود إلى السادس من ديسمبر 2025، على خلفية مشاجرة وقعت داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة سوهو في العاصمة لندن، اتُّهم خلالها بالاعتداء على أحد أفراد الأمن، وتوجيه ضربة بالرأس وعدة لكمات إليه.

ومثل لاعب الأهلي أمام محكمة وستمنستر الابتدائية مطلع أكتوبر الجاري، ونفى التهمة الموجهة إليه، قبل إحالة القضية إلى محكمة ساوثوارك الملكية. كما جدد نفيه خلال جلسة الخميس 29 أكتوبر، فيما حُدد 12 يونيو 2028 موعدًا مبدئيًا لبدء المحاكمة، مع الإفراج عنه بكفالة غير مشروطة حتى موعدها، وفق ما نشرته وسائل إعلام بلاده.