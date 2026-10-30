الهلال.. جاهزية سافيتش وعودة سامرفيل

أظهرت الاختبارات البدنية التي خضع لها الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزيته الكاملة للمشاركة في المواجهات المقبلة، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المدرب سيموني إنزاجي، يخطِّط لإشراك اللاعب في المواجهة المقبلة أمام الفتح، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وغاب سافيتش عن مباراة الشمال القطري، التي خسِرها الفريق 1ـ3 الثلاثاء، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، لشعوره بإجهاد عضلي.

في الجانب الآخر، يعود الهولندي كريسينسيو سامرفيل إلى المشاركة مع الفريق في مواجهة الفتح بعد أن غاب عن المشاركة أمام الشمال بسبب الإيقاف.

ويفاضل إنزاجي مدرب الفريق، بين الثنائي سالم الدوسري وسلطان مندش خلال الحصة التدريبية، الجمعة، من أجل الزج بأحدهما في مواجهة الفتح لتعويض غياب البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.