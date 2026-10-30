معالج يخلف الخطوي في الترجي
محمد علي معالج، مدرب فريق الترجي الجرجيسي التونسي الأول لكرة القدم الجديد (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.10.30 | 04:36 pm
أعلن نادي الترجي الجرجيسي التونسي، الجمعة، تعاقده مع محمد علي معالج، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لشكري الخطوي.
وأوضح الفريق التونسي عبر بيان صحافي أن قرار إنهاء العلاقة مع الخطوي جاء بالتراضي بين الطرفين، موجهًا له الشكر على الفترة التي قضاها في قيادة الفريق.
ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الـ 12 في ترتيب الدوري التونسي، برصيد ست نقاط من ست مباريات.
وخرج الفريق من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته 3ـ5 في مجموع المباراتين من ريال باماكو المالي، في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.