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معالج يخلف الخطوي في الترجي

محمد ‌علي معالج، مدرب فريق الترجي الجرجيسي التونسي الأول لكرة القدم الجديد (أرشيفية)
لندن ـ رويترز 2026.10.30 | 04:36 pm

أعلن نادي ​الترجي الجرجيسي التونسي، الجمعة، تعاقده مع محمد ‌علي معالج، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، ​خلفًا ⁠لشكري ​الخطوي.
وأوضح الفريق التونسي عبر بيان صحافي أن قرار إنهاء العلاقة ⁠مع الخطوي جاء بالتراضي ‌بين ‌الطرفين، موجهًا ​له ‌الشكر على الفترة ‌التي قضاها في قيادة الفريق.
ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الـ 12 في ‌ترتيب الدوري التونسي، برصيد ست نقاط من ⁠ست ⁠مباريات.
وخرج الفريق من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته 3ـ5 في مجموع المباراتين من ريال باماكو المالي، في الدور التمهيدي الثاني من ​البطولة.


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