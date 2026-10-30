معالج يخلف الخطوي في الترجي

أعلن نادي ​الترجي الجرجيسي التونسي، الجمعة، تعاقده مع محمد ‌علي معالج، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، ​خلفًا ⁠لشكري ​الخطوي.

وأوضح الفريق التونسي عبر بيان صحافي أن قرار إنهاء العلاقة ⁠مع الخطوي جاء بالتراضي ‌بين ‌الطرفين، موجهًا ​له ‌الشكر على الفترة ‌التي قضاها في قيادة الفريق.

ويحتل الترجي الجرجيسي المركز الـ 12 في ‌ترتيب الدوري التونسي، برصيد ست نقاط من ⁠ست ⁠مباريات.

وخرج الفريق من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد خسارته 3ـ5 في مجموع المباراتين من ريال باماكو المالي، في الدور التمهيدي الثاني من ​البطولة.