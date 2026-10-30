السبت.. ختام عروض «شوقر دادي»

تختتم مسرحية «شوقر دادي» الكوميدية عروضها السبت، بعدما استمر عرضها لأكثر من أسبوع على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة «بوليفارد سيتي».

وتم تمديد عرض المسرحية الكوميدية ضمن موسم الرياض النسخة السابعة، حيث كان من المقرر ختامها الخميس الماضي، وطبقًا لحساب موسم الرياض على منصة «إكس» تم التمديد نظرًا للإقبال الجماهيري على العروض.

وتشهد المسرحية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وتفاعلاً لافتًا، وصُنف الإقبال بأنه «كامل العدد» في عروضها الأولى، حيث تفاعل الحاضرون بالضحك والتصفيق مع المشاهد الكوميدية ومواقف أبطال العمل.

ويلعب دور البطولة في المسرحية حسن البلام وأحمد العونان ونخبة من النجوم.