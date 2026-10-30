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تدريب أخير

2026.10.30 | 04:37 pm
انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة ألافيس، ضمن منافسات دوري «لاليجا»، السبت (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)
تدريب أخير

تدريب أخير

تدريب أخير

تدريب أخير