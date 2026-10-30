تدريب أخير

انتظم لاعبو فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، بحصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة ألافيس، ضمن منافسات دوري «لاليجا»، السبت (المركز الإعلامي ـ نادي برشلونة)