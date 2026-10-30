الألعاب المائية تدشن مشاركة الأخضر في «داكار 2026»

يدشن «فريق السعودية» مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها داكار، العاصمة السنغالية، السبت، بالألعاب المائية من خلال منشطي «الكرة الطائرة الشاطئية والتجديف».

ويضم «فريق السعودية» 14 لاعبًا ولاعبة يمثلون تسع رياضات وهي ألعاب القوى، والتايكوندو، والسباحة، والملاكمة، والمبارزة، والجودو، والكرة الطائرة الشاطئية، والتجديف الساحلي، والترايثلون.

وطبقًا لحساب «فريق السعودية» على منصة «إكس»، الجمعة، يشارك «فريق السعودية» في منشط الكرة الطائرة الشاطئية من 31 أكتوبر الجاري وحتى الرابع من نوفمبر المقبل، والتجديف من السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

ويشارك أخضر الجودو، الأحد المقبل، فيما تأتي مشاركة السباحة يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، والخامس من نوفمبر المقبل للترايثلون، ويختتم «فريق السعودية» مشاركته بالملاكمة والتايكوندو 12 نوفمبر المقبل.

وتُعد مشاركة السعودية في «داكار 2026» الرابعة في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، بعد سنغافورة 2010، ونانجينج 2014، وبوينس أيرس 2018، التي شهدت آخر مشاركة سعودية في الدورة، وحقق خلالها الفريق ثلاث ميداليات، بواقع ذهبية وبرونزيتين.