القادسية يريح لاعبيه بعد سداسية الرياض

منح الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، لاعبيه راحة من التدريبات، الجمعة، عقب عودة البعثة إلى مدينة الخبر قادمة من الرياض، بعد الفوز العريض على الرياض بسداسية نظيفة، في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، والانفراد بصدارة الترتيب مؤقتًا، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وأشارت المصادر إلى أن بعثة القادسية وصلت إلى الخبر صباح الجمعة، بعد رحلة برية استغرقت نحو خمس ساعات، أعقبت الانتصار التاريخي الذي تحقق مساء الخميس على ملعب الرياض، وشهد تألق الهولندي تيجاني ريندرز بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه إلى رفع رصيده إلى 28 نقطة واعتلاء قمة الترتيب.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية، السبت، ضمن تحضيراته للاستحقاق القاري المقبل، قبل أن تغادر البعثة، الأحد، إلى قطر عبر طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الغرافة القطري، الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل القادسية المركز السابع في ترتيب مجموعة الغرب الآسيوية برصيد خمس نقاط، جمعها من فوز وتعادلين خلال مبارياته الثلاث الأولى، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الغرافة لتحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.