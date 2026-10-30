صحف العالم: «هاتريك» الخلود يقرّب ألفية رونالدو

اهتمت الصحف والمواقع والقنوات العالمية بالثلاثة أهداف «هاتريك» التي سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، وأسهمت في انتصار الأصفر العاصمي 5ـ3 على ضيفه الخلود، ضمن دوري روشن السعودي، الخميس.

وأجمعت الصحف والمواقع العالمية خلال تناولها نتيجة مباراة النصر والخلود على أن الثلاثية التي سجلها رونالدو قربته من الـ 1000 هدف.

وتحدثت «BBC» البريطانية عن هاتريك رونالدو، قائلةً : «رونالدو يقترب من الـ 1000 بهاتريك».

فيما ذكرت «Mail» البريطانية، أن كريستيانو رونالدو «استطاع تسجيل هاتريك بعمر 41 عامًا، وكان بإمكانه تسجيل خماسية في مرمى الخلود».

وحللت «Record» البرتغالية أهداف أسطورة الكرة البرتغالية بعنوان يشير إلى اقترابه من الهدف الألفي بـ 15 هدفًا عقب تسجيله ثلاثية في مرمى نادي مدينة الرس.

وذكرت صحيفة «AS» في متابعتها للمباراة، أن كريستيانو رونالدو قدم شوطًا ثانيًا «يخلد» في الوقت الذي قدم زميله البرتغالي جواو فيليش، أربع تمريرات حاسمة، في لقاء الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.