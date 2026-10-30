14 نوفمبر.. موسم الرياض يستضيف نزالات ZUFFA BOXING 13

يستضيف موسم الرياض في نسخته السابعة، 14 نوفمبر المقبل، نزالات ZUFFA BOXING 13 ، التي تنظم في «ذا فينيو» الرياض، بمشاركة نخبة من الملاكمين العالميين في مواجهات مرتقبة، يتصدرها النزال الرئيس الذي يجمع الدومينيكاني كارلوس أداميس بطل العالم في الوزن المتوسط لدى المجلس العالمي للملاكمة «WBC» بالملاكم الويلزي جيروم واربورتون.

ويجري النزال الرئيس على مدى 10 جولات، إذ يدخل أداميس المواجهة بسجل احترافي يضم 25 انتصارًا، منها 18 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة وتعادل واحد، ويحتل المركز الأول في تصنيف مجلة «ذا رينج» للوزن المتوسط، بعد سلسلة من النتائج المميزة، كان آخرها دفاعه الناجح عن لقبه أمام أوستن ويليامز.

في المقابل، يخوض واربورتون المواجهة بسجل يضم 18 انتصارًا، منها انتصاران بالضربة القاضية، مقابل خسارتين وتعادلين، بعد أن حقق انتصارين متتاليين خلال عام 2026 على بطل بريطانيا السابق ناثان هيني، في مسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية أمام أحد أبرز الأسماء في فئته.

وتشهد النزالات مواجهة رئيسة مشاركة تجمع بطل العالم السابق الأسترالي جيسون مولوني بالمكسيكي أندريس تيران، على مدى 10 جولات، حيث يمتلك مولوني سجلًا يضم 29 انتصارًا، منها 20 بالضربة القاضية، مقابل 4 خسائر، فيما يدخل تيران بسجل يضم 19 انتصارًا، منها 14 بالضربة القاضية، مقابل خسارتين، بعد فوزه على فلويد دياز بالضربة القاضية في الجولة السادسة خلال مشاركته السابقة في ZUFFA BOXING 8.

وتتواصل المنافسات بنزال يجمع الفرنسي برونو سوراس، صاحب 26 انتصارًا، منها 5 بالضربة القاضية، بالملاكم البولندي كميل بيدناريك، الذي يدخل المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم يضم 17 انتصارًا، منها 10 بالضربة القاضية، وذلك على مدى 10 جولات.

كما يلتقي المكسيكي إيفان أورتيز، الذي لم يتعرض لأي خسارة خلال 15 مواجهة احترافية، بالملاكم داريال كوتشمينوف، صاحب السجل الخالي من الهزائم في 10 مواجهات، منها 8 انتصارات بالضربة القاضية، في نزال ينظم على مدى 8 جولات.

وتشهد البطولة مشاركة اثنين من المواهب الأوزبكية الصاعدة، هما جاهونجير زوكيروف وتولو بويماتوف، بعد ظهورهما المميز في نزالات ZUFFA BOXING السابقة، حيث سبق لزوكيروف الفوز على زاكاري سبيلر خلال جولتين في ZUFFA BOXING 8، فيما حقق بويماتوف الفوز على كاليب هول في ZUFFA BOXING 6 خلال شهر مايو الماضي.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي الملاكم رجب بوتاييف، صاحب 16 انتصارًا، منها 12 بالضربة القاضية، بالكولومبي ألكسندر كاسترو، الذي يمتلك 15 انتصارًا، منها 12 بالضربة القاضية، في نزال يجرى على مدى 10 جولات.

وتأتي استضافة ZUFFA BOXING 13، الذي تتوفر تذاكره عبر منصة Webook، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة، امتدادًا لاستضافة الموسم لأبرز الأحداث والبطولات الرياضية العالمية، التي تعزز مكانة الرياض كوجهة رائدة في الأحداث الترفيهية الكبرى، بمشاركة نخبة من الأبطال والمواهب الصاعدة من مختلف أنحاء العالم.