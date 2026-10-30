جوميز يكافئ الخليج بيومين

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، منح لاعبيه إجازة عن التدريبات، الجمعة، والسبت، بعد مواجهة الحزم، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وتغلَّب الخليج على ضيفه الحزم 4ـ2، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، مسجلًا انتصاره الثالث.

ويسعى الجهاز الفني في الفريق الشرقي بعد استأنف التدريبات إلى تجهيز بديل عن لاعبه الأرجنتيني ماريانو فازكيز، الذي تأكد غيابه عن المباراة المقبلة بسبب عقوبة الإيقاف الإضافي الصادرة بحقه من لجنة الانضباط.

ودفع هذا الانتصار الثمين بفريق الخليج إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، ليبتعد خطوة مهمة عن مناطق الهبوط ويدخل في منطقة الأمان بوسط الجدول.

ويحل الخليج ضيفًا على الخلود لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن، على ملعب نادي الحزم بالرس، الخميس المقبل.