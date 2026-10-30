أبها يسقط الاتحاد بالتعادل الأول

سقط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم في فخ التعادل أمام أبها 1ـ1، الجمعة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مبارياتهما بدوري المحترفين السعودي.

وكان الفريق الجداوي في طريقه إلى انتزاع النقاط الثلاث بعدما تقدم بهدف السبق عن طريق الجزائري حسام عوار في الدقيقة 52 من المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري «روشن»، لكن أبها فرض التعادل بهدف قاتل حمل توقيع فيصل الصبياني في الدقيقة 87.

وبذلك يسجل الفريقان تعادلهما الأول خلال 13 مباراة جمعتهما بدوري المحترفين بعد أن كسب الاتحاد 8 لقاءات مقابل أربعة لأبها.

ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الرابع، وفي المقابل، أوقف أبها سلسلة من 3 هزائم متتالية، لكنه ظل في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.

وخاض أبها المباراة تحت قيادة الكرواتي تيو يريجا مدرب الفئات السنية في النادي الذي تولى المهام الفنية مؤقتًا خلفًا لمواطنه دامير بوريتش المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.