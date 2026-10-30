تعثر اتحادي

تعثر فريق الاتحاد في الأول لكرة القدم بتعادله 1ـ1 مع مضيفه أبها، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي تصوير: عدنان مهدلي