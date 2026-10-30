رازوفيتش محذرا لاعبيه: الاتفاق خطير.. ركزوا

حذّر الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، لاعبيه من خطورة مواجهة فريق الاتفاق، السبت، في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التركيز.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي، الجمعة: «الاتفاق يقدم مستويات جيدة، ويمتلك لاعبين مميزين، لذلك أحذر لاعبينا من خطورته، وضرورة التعامل مع المباراة بتركيز كبير».

وأضاف مدرب التعاون: «بكل تأكيد جاهزون للمباراة، ونسعى لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات».

وعن اختلاف نتائج الفريق بين مشاركته في دوري أبطال آسيا 2، والدوري، أجاب رازوفيتش: «المشكلة ليست نفسية ولاعبونا محترفون ولديهم خبرة كبيرة، أعتقد أن الأسباب متعددة، أبرزها ضغط المباريات والإصابات وغياب ستة لاعبين أساسيين، وعلى الرغم من تقديمنا أداءً جيدًا، إلا أن تفاصيل صغيرة حرمتنا من تحقيق الانتصارات».

وتابع المدرب الصربي: «لدينا جميعًا الرغبة والطموح في العودة إلى سكة الانتصارات أمام الاتفاق، وندرك أهمية هذه المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية».

وأكد مدرب «سكري القصيم» أن عودة بعض اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة ستمنح الفريق خيارات إضافية وتساعده في مبارياته المقبلة.

وأثنى رازوفيتش على مشاركة محمد الصاعدي في مركز الظهير الأيمن، مبديًا سعادته بوجود لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز.