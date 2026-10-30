إنزاجي: الفتح منظّم.. ونريد استعادة الصدارة

رفض الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الكشف عن مُعوِّض الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، السبت أمام الفتح، في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وتُبعِد إصابةٌ في عضلة الفخذ الخلفية مارتينيلي عن المباراة. وخلال مؤتمر صحافي عنها الجمعة، ردَّ إنزاجي على سؤالٍ من «الرياضية» عن مُعوِّض البرازيلي قائلًا: «جميع اللاعبين المتاحين جاهزون، وسنرى من سيشارك، العديد من اللاعبين غابوا عن المباراة الماضية أمام الشمال القطري».

ويتطلع الهلال، متصدّر ترتيب الدوري، إلى العودة سريعًا لطريق الانتصارات، بعد الخسارة 1ـ3 من الشمال، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصرّح إنزاجي: «مباراة الفتح مهمة للغاية، سنحاول الحفاظ على الصدارة، الفتح فريق منظّم، يلعب جيدًا، وغيّر مدربه في الفترة الأخيرة».

وحول الخسارة الأخيرة، قال: «لم يحالفنا الحظ في بعض الكرات الثابتة، لكننا نعمل بكل جهد، لنصبح أفضل». وأثنى على دعم المشجعين الهلاليين، ووصفهم بـ «العمود الفقري»، متمنيًا حضورهم بكثافة السبت في ملعب «المملكة أرينا».

وقبل الجولة الـ 12، التي انطلقت الخميس، كان الهلال متصدرًا لترتيب «روشن»، برصيد 27 نقطة. وبفوزه، في أول أيام الجولة الثالثة، ارتقى القادسية إلى الصدارة، متساويًا مع النصر برصيد 28 نقطة ومتفوقًا عليه بفارق الأهداف.

ويمتلك كلٌ من الهلال والنصر مباراة مؤجلة، من الجولة التاسعة، فيما لعِب القادسية جميع مبارياته حتى الآن.