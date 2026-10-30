التعاون.. الكويكبي ينتظر قرار رازوفيتش

يحسم الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، قرار مشاركة الجناح محمد الكويكبي أمام الاتفاق، السبت، خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المواجهة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

واكتفى الكويكبي بتمارين الجري خلال الحصة التدريبية، التي جرت الجمعة، بعد تجاوزه وعكة صحية أبعدته عن مباراة الفيصلي الأردني، التي كسبها التعاون 2ـ0 ضمن ثالث جولات دوري أبطال آسيا 2، لكن قرار مشاركته أساسيًا، أو بديلًا في لقاء الاتفاق لحساب الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، مرتبط بقرار فني من المدرب الصربي.

وفي حال عدم قدرة الكويكبي على المشاركة في مباراة الاتفاق، فإنه سينضم إلى قائمة الغيابات في صفوف «سكري القصيم» التي تشمل بسام الحريجي وعبد الرحمن هندي وسيف رجب ومتعب المفرج.

وخرج الحريجي وهندي ورجب من حسابات المدرب الصربي نتيجة تعرض الأول لإصابة في كاحل القدم تستوجب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 15 يومًا، فيما يعاني الثاني من إصابة في العضلة الضامة سيغيب على إثرها نحو شهر كامل عن الفريق، أما رجب فإنه يخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر بعد خضوعه إلى عملية جراحية في الكتف، في حين يغيب المفرج نحو ستة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الضامة.

واختتم الفريق القصيمي تحضيراته للقاء الاتفاق بتدريبات مسائية تركزت في مجملها على النواحي الفنية.

وعلى الجانب الآخر، يأتي الاتفاق سابعًا بـ 18 نقطة حصدها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات، فيما خسر ثلاث مرات.