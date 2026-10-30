موسم الرياض.. «بوليفارد وورلد» تفتح أبوابها

فتحت منطقة «بوليفارد وورلد»، الجمعة، أبوابها للجمهور ضمن النسخة السابعة من «موسم الرياض»، وسط سعادة كبيرة من الزوار لعودة إحدى أكثر مناطق الموسم انتشارًا، لما تقدمه من تجارب ترفيهية تجمع ثقافات العالم في مكان واحد.

وتعود المنطقة للعام الخامس على التوالي، مستندة إلى حضورها البارز وإقبال الزوار عليها من داخل السعودية وخارجها.

وتستقبل «بوليفارد وورلد» زوارها برحلة بين ثقافات وحضارات متعددة، عبر مناطق مستوحاة من دول العالم، تتجسد فيها ملامح التراث والثقافة من خلال التصاميم المعمارية والأسواق والمطاعم والحرف التقليدية والعروض الفنية، لتتيح للزوار استكشاف وجهات عالمية متنوعة.

ويتنقل الزوار بين وجهات تمثل السعودية والكويت وتركيا وإيران واليابان والصين وفرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان والمكسيك ومصر والولايات المتحدة الأمريكية والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وإسبانيا، إلى جانب مناطق مستوحاة من ثقافات إفريقيا وآسيا وبلاد الشام.

وتضم كل وجهة مطاعم ومتاجر وعروضًا حية تعكس طابعها الثقافي، لتتنوع تجربة الزيارة بين المذاقات والتسوق والفنون.

وتجمع المنطقة خيارات ترفيهية تناسب مختلف الأعمار، من بينها اللعبة المائية «Amazonia Awakens»، وسينما «Vuz Dome» بعروضها المحيطية بزاوية 360 درجة، وألعاب «BLVD Pier»، إلى جانب التلفريك الذي يتيح مشاهدة المنطقة من الأعلى، وتجارب المغامرات، والألعاب التفاعلية، والسباقات.

وتبرز البحيرة بوصفها إحدى أبرز محطات الزيارة في «بوليفارد وورلد»، بما توفره من تجارب مائية تشمل التاكسي المائي والقوارب المتنوعة.

كما تتيح منطقة إفريقيا تجارب مشاهدة الحيوانات والتفاعل معها، إلى جانب مناطق الألعاب والأنشطة العائلية المخصصة للأطفال.

ومنذ انطلاقها 2022، رسخت «بوليفارد وورلد» مكانتها ضمن أبرز وجهات «موسم الرياض»، بما حققته من إقبال جماهيري خلال الأعوام الماضية، وبما تجمعه من خيارات ترفيهية متنوعة في وجهة واحدة.

وتتوفر تذاكر الدخول إلى «بوليفارد وورلد» عبر منصة «ويبوك»، التي تتيح للزوار الاطلاع على خيارات الحجز والتجارب المتاحة في المنطقة ضمن فعاليات موسم الرياض 2026.