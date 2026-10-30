«موسم الرياض» يطرح تذاكر عرض «كراون جول»

طُرحت تذاكر عرض WWE Crown Jewel الذي يستضيفه «موسم الرياض» 7 نوفمبر المقبل، على حلبة The Venue، ويشهد مواجهة مرتقبة تجمع النجمين رومان رينز وسامي زين على لقب «كراون جول».

وتُعد المواجهة واحدة من أبرز نزالات العرض المنتظر، بالنظر إلى الشعبية الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النجمان، والتاريخ الطويل من المنافسات والصراعات التي جمعتهما داخل حلبات WWE، ما يضيف مزيدًا من الحماس للقائهما المرتقب في الرياض.

وعلى صعيد منافسات السيدات، يشهد العرض مواجهة قوية تجمع تشلسي جرين وليف مورجان، في نزال مرتقب ضمن عرض «كراون جول».

ومن المنتظر أن يستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من عشاق المصارعة العالمية، في ظل مشاركة مجموعة من أبرز نجوم WWE، وما تحمله المواجهات المعلنة من تنافس يجمع أبطال اللعبة على حلبة واحدة.

ويأتي عرض «كراون جول» امتدادًا لاستضافة «موسم الرياض» أبرز الأحداث الترفيهية العالمية، وتعزيز مكانة العاصمة وجهة رئيسة لاستقطاب البطولات والنجوم الدوليين.