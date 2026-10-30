في غياب توني.. انتصارات الأهلي 100%

يفوز فريق الأهلي الأول لكرة القدم دائمًا عندما يغيب عنه مهاجمه الإنجليزي إيفان توني.

ومن المنتظر غياب توني عن مباراة فريقه مع الشباب في الرياض، الجمعة، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، لارتباطه بتحقيقات قضائية في بلاده على خلفية اتهامات تعود وقائعها إلى ديسمبر الماضي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية» لم يصل توني إلى السعودية للانضمام إلى قائمة الفريق في المباراة.

وتوّقعت المصادر تأجيل عودة اللاعب لفريقه، إلى مباراته مع السد القطري في الدوحة، الإثنين المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويرصد موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني غياب المهاجم عن ثماني مباريات للأهلي منذ استقطابه للفريق في صيف 2024 قادمًا من برينتفورد الإنجليزي.

وتركزت النسبة الأكبر من الغيابات في الدوري بواقع خمس مباريات، مقابل لقاءين في «النخبة»، ومباراة واحدة ضمن كأس الملك.

وفي مباريات الدوري، فاز الأهلي، دون وجود توني ضمن القائمة، على الفيحاء 1ـ0، والرائد 2ـ0 موسم 2024ـ2025، وأمام الاتحاد 1ـ0، والأخدود 4ـ0 الموسم الماضي، وعلى الفيحاء 3ـ2 لحساب النسخة الجارية.

وشهدت النسخة الماضية من «النخبة» جلوسه احتياطيًا دون مشاركة أمام السد القطري وشباب الأهلي الإماراتي لحساب «مجموعة الغرب» وفاز الأهلي 2ـ1 و4ـ3 على الترتيب.

وخلت قائمة الأهلي من اسمه أمام الأنوار في أول أدوار كأس الملك، أغسطس الماضي، وفاز الفريق 2ـ1.